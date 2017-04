Syuting di Bali, Thunder Eks MBLAQ: Bekerja Rasa Liburan

JAKARTA - Bakal menjalani syuting di Pulau Dewata, penyanyi sekaligus aktor Thunder mengaku tak sabar. Dalam wawancara secara eksklusif bersama Okezone, mantan personel boyband MBLAQ itu mengungkap perjalanannya di Bali bisa dibilang akan menjadi momen liburan untuk melepas penat.

"Bekerja di Bali itu rasa liburan," katanya lantas tertawa saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 20 April 2017.

Pemilik nama asli Park Sang Hyun itu sangat antusias berpetualang di Bali. Apalagi, adik dari Sandara Park eks 2NE1, itu akan menghabiskan waktu setidaknya sebulan penuh hanya untuk syuting film di sana.

"Saya dulu pernah jalan-jalan ke Bali. Jadi untuk sekarang enggak mau terlalu fokus bekerja. Biar filmnya bagus ada sedikit refreshing," sambungnya.

Dalam film tersebut, Thunder akan memerankan sosok idol superstar. Dijelaskan pelantun Look at Me itu, proyek terbarunya mengandung unsur drama yang cukup kental.

"Ceritanya seperti dongeng Cinderella. Seorang K-Pop star yang kehilangan ibunya memutuskan liburan ke Bali terus bertemu dengan perempuan asli Bali. Dan mereka jatuh cinta. Semacam seperti itu," tambahnya.

Thunder sendiri akan memerankan tokoh utama dalam film Forever Holiday in Bali. Pria berusia 26 tahun itu akan beradu akting dengan salah satu aktris muda Tanah Air, Caitlin Halderman. Film tersebut direncanakan dirilis pada akhir 2017.