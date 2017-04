Cie, Park Hyungsik Akui Jatuh Cinta ke Park Bo Young

SEOUL – Park Hyungsik sukses menghidupkan karakter Ahn Min Hyuk yang tergila-gila pada sosok Do Bong Soon (Park Bo Young) di Strong Woman Do Bong Soon. Usut punya usut, cinta Min Hyuk pada Bong Soon itu ternyata memang dirasakan Hyungsik pada Bo Young.

Dalam sebuah wawancara, Hyungsik mengaku jika dia memang mencintai seniornya di dunia akting tersebut. Hyungsik bahkan berharap bisa mencintai sosok Bo Young lebih lagi dari pada sekadar di drama.

“Aku benar-benar mencintai Park Bo Young. Dia sangat mudah dicintai. Dia benar-benar seperti Do Bong Soon dan karena Park Bo Young benar-benar Do Bong Soon, aku mencintainya,” tutur Hyungsik seperti dilansir Soompi, Jumat (21/4/2017).

Ia melanjutkan, “Aku ingin mencintainya lebih lagi tapi sayangnya dramanya sudah berakhir. Ahn Min Hyuk jatuh cinta pada Do Bong Soon pada pandangan pertama dan kupikir karena aku mengikuti dan merasakan emosi Ahn Min Hyuk, adegan ciuman terjadi secara alami dan hasilnya bagus, karena aku benar-benar peduli padanya (Park Bo Youg).”

Ungkapan hati Hyungsik ini tentu membuat fans girang. Pasalnya, sejak melihat akting Hyungsik dan Park Bo Young di drama, fans sudah berharap dan menginginkan keduanya untuk benar-benar pacaran di dunia nyata.