Foto: Duh Cantiknya Jessica Iskandar Berbalut Kebaya Putih

Emansipasi hasil perjuangan R.A Kartini pada masanya telah membawa wanita Indonesia pada kesetaraan gender. Marilah kita terus memupuk diri dengan ilmu dan kepandaian agar mampu terus melanjutkan cita-cita Kartini. Wanita pasti bisa! @inijedar #girlsquad #womeninspiration #mysquad #kartini2017 #inspirasikartini #kartinisquad #wanita #perempuan #indonesia Photo by Fandy @fdphotography90 @fdphotographyofficial Asist. Photo @bellyiverzon Make up @kikylutan All Kebaya @yanny.tan

