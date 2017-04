Guardians of Galaxy 2, Rilis Original Soundtrack

LOS ANGELES - Marvel secara resmi meluncurkan soundtrack untuk film Guardians of the Galaxy Vol 2 yang dijadwalkan tayang pada 5 Mei 2017 mendatang. Soundtrack ini sendiri dikabarkan dicpitakan oleh The Sneepers, dan dinyanyikan oleh penyanyi sekaligus pemain Baywatch, David Hasselhoff.

Lagu yang dikabarkan berjudul Guardian Inferno ini disebut-sebut akan menjadi satu-satunya lagu asli di soundtrack film laga tersebut.

Aktor berusia 64 tahun tersebut dikabarkan akan mengakhiri soundtrack tersebut dengan mengucapkan kalimat, 'In these times of hardships, just remember, We..are...Groot...'. Bahkan Sutradara film ini, James Gunn, juga diketahui akan memberikan sedikit suaranya dalam lagu tersebut.

Film Guardians of The Galaxy 2 sendiri dikabarkan akan tayang secara serentak pada 5 Mei 2017 mendatang. Film ini sendiri masih berkisah tentang sekelompok pahlawan ruang angkasa yang diberikan tugas untuk menyelamatkan alam semesta.

Film ini sendiri diketahui akan dimainkan oleh Chris Pratt sebagai Peter Quill dan Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Karen Gillan sebagai Nebula, Michael Rooker sebagai Yondu, Bradley Cooper sebagai pengisi suara roket, serta Vin Diesel yang kembali akan mengisi suara Baby Groot.