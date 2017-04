Chris Pratt Yakin Guardians of the Galaxy Vol 2 Lebih Menjanjikan

Guardian of the Galaxy (Foto: YouTube)

LOS ANGELES – Dua minggu sebelum perilisan pertamanya di bioskop, Guardians of the Galaxy Vol 2 menggelar gala premiere di Los Angeles. Dalam kesempatan tersebut, Chris Pratt mengungkap bagaimana Guardians of the Galaxy Vol 2 jauh lebih menjanjikan dari film pertamanya.

Menurut Pratt, Guardians of the Galaxy Vol 2 menyajikan cerita yang jauh lebih baik, lebih emosional, dan lebih kaya. Kemajuan teknologi dan animasi membuat hasil Guardians of the Galaxy Vol 2 makin sempurna.

“Ini memberikan sokongan untuk film pertama dari segala cara dan bentuk yang bisa kalian bayangkan. Ini lebih lucu, lebih cepat, lebih kaya, dia punya cerita yang lebih dinamis, menarik emosi lebih dalam,” kata Pratt seperti dilansir Fox News, Jumat (21/4/2017).

Ia melanjutkan, “Ku pikir, karena teknologi dan apa yang bisa kita lakukan dengan komputer dan animasi dan bagaimana mereka berkembang, ini benar-benar membuka dunia.”

Guardians of the Galaxy Vol 2 akan tayang di bioskop Tanah Air pada 26 April, lebih cepat dari Amerika pada 5 Mei 2017. Selain Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, dan Vin Diesel, film ini juga akan didukung pemain baru seperti Kurt Russell dan Sylvester Stallone.