Nih, Lima Karakter Baru yang Jadi Cameo di Guardians of the Galaxy vol. 2

Guardians of the Galaxy vol. 2. (Foto: Independent)

LOS ANGELES – Dua minggu jelang perilisannya, bocoran tentang Guardians of the Galaxy vol. 2 makin banyak tersebar. Selain info tentang post-credit scene, ada juga kabar tentang lima karakter baru yang jadi cameo di seri kedua Guardians of the Galaxy ini.

Dilansir Gizmodo, Jumat (21/4/2017), muncul karakter Charlie-27 dan Aleta Ogord. Keduanya muncul sebagai cameo di penghujung Guardians of the Galaxy vol. 2. Dua karakter baru itu diperankan oleh Ving Rhames dan Michelle Yeoh.

Dalam salah satu post-credit scene, Charlie-27 dan Aleta Ogord yang merupakan pemimpin tim Ravager diperlihatkan bertemu dengan Stakar dan dua nama baru lainnya, yaitu Krugar serta Mainframe. Dalam reuni mini itu, kelimanya bersumpah untuk kembali bersama dan menciptakan masalah.

Tak ada bocoran tentang apa arti dari kehadiran lima karakter cameo ini. Tapi yang pasti, kehadiran sosok Stakar akan memberikan informasi penting tentang masa lalu Yondu yang ternyata pernah satu tim dengan Stakar 20 tahun lalu.

Sementara itu, Guardians of the Galaxy Vol. 2 akan tayang di bioskop mulai 5 Mei 2017 nanti. Film superhero ini masih didukung oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, dan Vin Diesel.