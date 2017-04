Kalahkan Drake hingga Ariana Grande, BTS Berjaya di Shorty Awards

SEOUL – Boyband BTS kembali sukses tunjukkan prestasinya di ajang penghargaan musik 9th Annual Shorty Awards dengan berhasil membawa pulang piala mengalahkan sejumlah nama besar seperti Ariana Grande hingga Drake di kategori Arts & Entertainment.

The Shorty Awards telah mengumumkan pemenang untuk beberapa kategori, antara lain Arts & Entertainment, Content of the Year, dan Create & Media. Pada kesempatan itu, bukan saja Ariana Grande yang dikalahkan BTS, juga musisi menamaan dunia lainnya, antara lain Britney Spears, Chance the Rapper, Drake, Ingrid Michaelson, Mac Miller, Missy Elliott, Solange, Tegan & Sara, The 1975, dan Twenty One Pilots.

Dilansir Allkpop, Jumat (21/4/2017), lagu terbaru mereka yang berjudul Not Today masuk daftar Youtube Billboard dan berada di peringkat 10. BTS berada di antara penyanyi dunia, seperti, Ricky Martin dan Justin Bieber.

Sementara itu, lagu Spring Day milik BTS menempati posisi 11 dan TWICE dengan lagu yang berjudul Knock Knock masuk chart di posisi 8. Di pasar Amerika, BTS memang tengah digandrungi. Hal itu terbukti dengan beberapa konser yang kerap dipadati penonton dan tiketnya ludes terjual.

Billboard Magazine mengabarkan musik yang dibawa BTS semakin mengenalkan musik K-pop dan membawa perubahan di industri musik barat. Bahkan Billboard memuji kesuksesan grup yang memiliki nama asli Bangtan Boys tersebut.

“Dengan musik yang ditampilkan merubah beberapa musik disini. BTS membuat kesan kuat pada pendengar di Amerika usai jejak Psy yang sebelumnya juga merubah pendengar musik barat," tulis Billboard Magazine seperti dikutip kpopherald.

Sementara, BTS akan dijadwalkan menggelar konser di Indonesia pada 29 April mendatang di Tanggerang. Pihak IME yang berasal dari Malaysia telah merilis daftar harga tiket konser BTS di Jakarta.