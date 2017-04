Demi Regenerasi Band Rock, Musisi Senior Turun Tangan

JAKARTA - Meski industri musik tengah condong pada genre pop dan EDM pada tahun ini tak membuat rock meredam. Para musisi yang terdiri dari Stevi Item, Iman 'J-Rocks', Ian Antono 'God Bless' dan Steptah Santoso bergabung mencari generasi band rock untuk Indonesia.

Tak sembarang, mereka ingin adanya band rock yang memiliki paket lengkap. Baik dalam penampilan, bermusik dan semangatnya.

"Sebenarnya banyak sih yang dicari. Aku penginnya band yang lengkap . Baik itu materi band, style dan berkaitan dengan apa yang didengar dan dilihat. Begitu juga dengan cara menghantarkan sound dan isi liriknya. Band yang lengkap tapi masih rock, masih dalam spirit rock," ujar Stevi Item.

Senada dengan harapan gitaris Andra & the Backbone tersebut, Iman 'J-Rocks' ingin adanya musik rock berbeda dari yang sudah ada sebelumnya di industri Indonesia. Mengingat perkembangan tekonolgi yang ada juga menjadi harapan tambahan baginya untuk band dengan musik yang kaya.

"Yang pasti gue mencari yang baru, kalau cari band yang paket lengkap. Materi yang fresh dan musiknya belum ada di industri saat ini. Gue pengen band zaman sekarang yang berkembang dari musik sampai teknologinya, yang bikin musik jadi kaya," tambah Iman 'J-Rocks'.

Setelah beberapa bulan mereka akhirnya telah menemukan delapan nama yang diberi julukan 'Mighty8' untuk berebut rekaman di Studio 301, Sidney, Australia dan babak final yang akan dilakukan pada 6 Mei 2017 serta disiarakan di MNC TV.

Band yang masuk dalam 'Mighty8' tersebut terdiri dari Meet After The Storm (M.A.T.S), GHO$$, Jakarta Blues Factory, Kasino Brothers, Equaliz, The GRGTZ, Killa The Phia, dan Radioaktif.

Pada 19 Apil 2017, mereka melakukan media visit ke MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk mengetahui alur penyiaran televisi. Kunjungan tersebut masuk dalam rangakian band camp Super Music ID 'Rockin Battle' yang digelar di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat.