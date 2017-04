5 Tonton Televisi yang Bisa Anda Nikmati di Bulan April

Beberapa acara televisi yang bila di Indonesia hanya bisa diakses melalui satelit atau saluran berbayar lainnya ini bisa menjadi rekomendasi tontonan di bulan April ini. Berbagai drama yang dihadirkan bisa membuat hidup Anda menjadi merasa berarti.





Guerrilla



Idris Elba turut membintangi drama televisi pertamanya setelah Luther yang tayang di BBC One, bersama dengan Freida Pinto (Slumdog Millionaire) dan Babou Ceesay. dalam drama enam bagian yang ditulis oleh penulis skenario 12 Years a Slave, John Ridley, tentang sel bawah tanah radikal pada London 1970an.



Serial ini membayangkan apa yang terjadi ketika kelompok Black Power di Inggris menggunakan senjata untuk memperjuangkan persamaan hak.



Guerilla mengisahkan pasangan yang hubungannya diuji ketika mereka terbawa dalam arus aktivisme radikal dan berhadapan dengan polisi yang menyalahgunakan kekuasaan dan sistem yang rasis. Tayang 16 April di Sky Atlantic.





Better Call Saul



Ketika situasi menjadi sulit secara hukum bagi Walter White di musim kedua Breaking Bad, Jesse Pinkman mengatakan padanya, "Kamu tidak mau seorang pengacara kriminal — kamu butuh seorang pengacara 'kriminal'."



Bahkan ketika Anda menyerah menonton saga Breaking Bad di tengah-tengah, Anda masih bisa menonton prekuel lepasan dari serial tersebut yang memperlihatkan bagaimana pengacara yang patuh hukum dan terdesak, Jimmy McGill (Bob Odenkirk) berubah menjadi pengacara amoral Saul Goodman, karena serial ini berdiri sendiri.



Musim sebelumnya berakhir dengan menggantung, dan pada musim ketiga kita akhirnya bisa melihat Saul Goodman muncul.



Para penggemar akan senang untuk mengetahui lebih banyak tentang kisah di belakang penjahat Breaking Bad, Gus Fring, dan ada beberapa tanda akan munculnya karakter familiar dengan semakin dekatnya serial ini ke daerah narasi Breaking Bad. Tayang 10 April di AMC.





The Handmaid's Tale



Buku yang menjadi dasar serial ini menempati urutan pertama daftar bestseller Amazon bersama dengan karya klasik distopia 1984 dan It Can't Happen Here.



Novel Margaret Atwood yang terbit pada 1985 mengisahkan kehidupan Gilead, sebuah masyarakat totalitarian yang menghadapi bencana lingkungan dan tingkat kelahiran yang menurun, dan dikuasai oleh fundamentalisme gila serta misogini atau kebencian terhadap perempuan yang didukung oleh militer.



Kisah mengerikan dari Atwood ini diadaptasi untuk televisi oleh Hulu dan aktris Mad Men, Elisabeth Moss, menjadi salah satu perempuan yang dipaksa menjadi pelayan seksual bagi pemimpin negara itu sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kelahiran.



Akan ada paranoia, ritual aneh dan kekerasan brutal. Tayang 26 April di Hulu.





Las Chicas del Cable



Perusahaan telekomunikasi nasional Spanyol membuka kantor utama di Madrid pada era 1920an dan dengan menjadi satu-satunya tempat yang mewakili kemajuan dan modernitas bagi perempuan di era itu, ratusan mengantre untuk bisa mendapat pekerjaan sebagai 'gadis kabel'.



Drama romantis seputar kehidupan empat perempuan dari latar belakang berbeda yang bekerja sebagai operator kabel, Las Chicas del Cable adalah serial orisinil Netflix pertama dari Spanyol.



Trailernya menarik perhatian kami, dan karena serial ini sudah dipastikan akan mendapat musim kedua, maka pantas untuk berharap bahwa Cable Girls punya cerita — dan gaya — yang cukup untuk membuat penonton tertarik. Tayang 28 April di Netflix.





Fargo



Ewan McGregor berperan ganda menjadi dua saudara yang saling menjadi rival di musim ketiga adaptasi televisi atas film komedi hitam Coen Bersaudara dari 1996.



Kini mengambil latar 2010, musim terbaru serial ini berpusat pada Emmit Stussy, 'Raja Tempat Parkir Minnesota', dan adiknya, Ray, seorang petugas pengawas hukuman percobaan berperut besar, yang punya banyak beban.



Rivalitas mereka berawal dengan pencurian tapi berakhir dengan pembunuhan dan gangster — seperti sering terjadi di bagian dunia itu.



Meski musim pertamanya adalah sebuah karya masterpiece tersendiri, akhir musim kedua yang berdarah-darah dan cerita yang semakin tidak mengandalkan film aslinya mampu mengakhiri debat akan versi mana yang lebih baik — tapi kali ini butuh penampilan yang luar biasa dari pemain baru dan naskah yang betul-betul aneh untuk menyamai kesuksesan itu. Tayang 19 April di FX.