FOTO: Prilly Latuconsina Belajar Sabar dari Sosok Jupe

Sosok wanita paling kuat yang pernah aku kenal! Ingat sekali dulu waktu aku sedang dapat masalah dan di bully sama semua orang, ka Jupe telfon aku, bilang "sayang kamu jangan nangis! Kamu gak boleh lemah begitu. Kamu harus kuat dongg, di bully kaya gini bukan apa apa kok nanti juga ilang sendiri, lagipula kita kan cuma manusia biasa" lalu kak Jupe juga terus-terusan mengontrol aku dan memberikan aku solusi. Dari ka Jupe aku belajar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih sabar. Masya Allah ternyata Allah sayang banget sama ka Jupe. Ka, Aku yakin ini adalah cara Allah untuk memberikan keberkahan dan Rahmat yang luar biasa buat kaka. Aku disini selalu mendoakan kaka. Dan buat semuanyaaa ayo kita kirim doa untuk ka Jupe, semoga Allah memberikan kesembuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Tunggu aku ya kaaa secepatny aku akan liat kaka, aku sayang kaka ❤️ “Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya" (HR. Bukhari no 5660 dan Muslim no 2571)

A post shared by Prilly Latuconsina (@prillylatuconsina96) on Apr 19, 2017 at 11:46pm PDT