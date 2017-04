5 Buku Ini Bisa Jadi Rekomendasi Bacaan di Bulan April

Berbagai bacaan mulai dari kumpulan cerpen surealis sampai beberapa catatan di seluruh dunia, judul-judul ini harus ada di rak buku Anda bulan ini, kata Jane Ciabattari.





Michel Stone, Border Child



Dalam novel pertama Stone, The Iguana Tree, Héctor melakukan perjalanan berbahaya melewati perbatasan memasuki AS dari Meksiko dan menemukan pekerjaan yang baik di South Carolina.



Saat istrinya, Lilia, menyusulnya, dia terpisah dari anak perempuan mereka yang masih bayi, Alejandra.



Border Child dimulai beberapa tahun kemudian, di kampung halaman mereka di Oaxaca, saat pasangan suami istri tersebut tengah berduka mengenang Alejandra, khawatir anak perempuan mereka itu sudah meninggal. Lalu datanglah sebuah pesan yang mengabarkan bahwa Héctor dan Lilia bisa mencari anak mereka.



Saat Lilia tengah mempersiapkan kelahiran anak ketiga mereka, Héctor, yang dihantui oleh konsekuensi dari tindakan Lilia, melakukan pencarian yang berujung pada kemungkinan yang tak mereka bayangkan.



Stone menuliskan dengan gamblang akan kerapuhan dan eksploitasi dari Lilia dan Héctor, orangtua pekerja keras yang berjuang untuk masa depan lebih baik bagi keluarga mereka.





David George Haskell, The Songs of Trees



Haskell berulang kali mendatangi puluhan pohon dari seluruh dunia. "Hutan menempelkan mulutnya pada setiap makhluk hidup dan mengembuskan napas," dia menuliskan tentang hutan hujan Amazon di bagian Ekuador, sebuah kawasan dengan keragaman tanaman yang tak tersaingi.



Di sana dia memanjat sampai puncak pohon ceiba raksasa yang berusia sedikitnya 150 tahun dan menelusuri kaitan pohon itu pada kehidupan tanaman, hewan, bakteri dan jamur. Dia mengunjungi perkebunan zaitun di Yerusalem dan mencatat musim pertumbuhan baru setelah munculnya abu hijau di dataran tinggi Cumberland di Kentucky.



Di Upper West Side, New York, dia menyadap pir Callery yang ditanam di atas kereta bawah tanah dan menggambarkan bagaimana kebisingan kota mempengaruhi pertumbuhan pohon ("saat tanaman berguncang, muncul lebih banyak akar"). Setiap esai dari hasil pengamatan detail tersebut terasa seperti sebuah puisi.





Nick Joaquin, The Woman Who Had Two Navels and Tales of the Tropical Gothic



Memperingati 100 tahun kelahiran penulis Filipina, Nick Joaquin, untuk pertama kalinya kompilasi karyanya diterbitkan di Amerika Serikat, termasuk cerita-ceritanya yang banyak dikenal dan drama A Portrait of the Artist as Filipino dari 1966.



Karya Joaquin sangat kaya akan referensi sejarah kolonial negaranya, ajaran Katolik, dan ritual pra-Kristiani.



"Dua pusar" di judul cerita ini merujuk pada ikatan simbolis para periode kolonial Spanyol dan Amerika. (Ayah yang dulunya heroik dalam cerita ini, yang memilih dibuang ke Hong Kong daripada menerima pendudukan Amerika, mengalami putus asa saat mengetahui rumah nenek moyangnya di Dinondo dihancurkan.)



May Day Eve dan The Summer Solstice mendramatisasi daya tarik perayaan pagan (di cerita kedua, Dona Lupe berubah setelah bergabung dengan tarian perempuan desa: "cahaya bulan meluap dari matanya dan mulutnya penuh dengan tawa").



Lesley Nneka Arimah, What It Means When a Man Falls from the Sky



Kumpulan cerita karya Arimah, penulis kelahiran Nigeria yang kini tinggal di Minneapolis, ini penuh kejutan.



Dalam Light, kisah seorang ayah yang mengasuh anak perempuannya yang berusia 11 tahun di Nigeria, sementara ibunya berada di AS untuk mengejar gelar MBA. Cerita ini mengisahkan bagaimana si ayah ingin mempertahankan "sifat api" anak perempuannya, memenangkan penghargaan African Commonwealth pada 2015.



Di cerita Who Will Greet You at Home, kisah yang menjadi finalis dalam National Magazine Award setelah terbit di The New Yorker, seorang asisten penata rambut menciptakan bayi yang diinginkannya dari rambut-rambut, tapi kemudian mendapati si bayi memiliki nafsu makan yang tak terpuaskan.



Dalam kisah yang menjadi judul kumpulan cerita ini, yang menjadi finalis dalam Caine Prize 2016, seorang perempuan yang bisa menghitung kedukaan mendapat pertanyaan, "Apa yang terjadi saat Anda tak bisa melupakan, ketika semua emosi dari rasa duka yang dirasakan seseorang, kemudian muncul lagi?"





Richard Bausch, Living in the Weather of the World



Ada 14 cerita yang sempurna dari seorang maestro yang mengisahkan pengkhianatan, jarak dan konflik keluarga yang tak dibahas.



Dalam The Same People, saat pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun bersiap untuk mengakhiri hidup mereka, istrinya mengatakan, "Andaikan kita punya anak."



Pelukis muda Memphis di The Lineaments of Gratified Desire mendapati pertunangannya terganggu ketika dia mendapat pesanan dari seorang kaya berusia 83 tahun untuk melukis telanjang tunangannya yang berusia 23 tahun.



Dua veteran perang Irak minum cognac dengan veteran Vietnam yang memiliki sebuah bar di Memphis di kisah Veteran Nights yang berakhir dengan tragedi.



Dan seperti kata narator yang muram di Map-Reading, seorang pria gay yang terasing dari keluarganya dan bertemu dengan saudari tirinya di sebuah hari hujan, "inilah hidup: tetap basah kuyup meski sudah membawa payung."