Bahagianya Victoria Beckham Terima Medali dari Pangeran William

LOS ANGELES - Victoria Beckham berhak atas penghargaan Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) setelah sang suami, David Beckham lebih dulu meraihnya.

Jika sang suami dihargai atas dedikasinya pada dunia olahraga, Victoria mendapatkan penghargaan tersebut atas pengabdiannya pada dunia fashion selama belasan tahun terakhir.

Perasaan bahagia tak bisa disembunyikan olehnya ketika pangeran William secara langsung menyerahkan medali tersebut kepada Victoria. Ia pun bangga dengan kenyataan yang diterimanya.

Dilansir dari dailymail, Victoria bangga menjadi bagian dari warga Inggris dan secara rendah hati menerima penghargaan OBE tersebut. Baginya mimpi besar dan kerja keras akan membuat semua orang menjadi besar.

"Aku bangga menjadi warga Inggris, merasa terhormat dan rendah hati menerima OBE dari pengeran. Jika kalian punya mimpi besar dan kerja keras, kalian akan membuat sesuatu yang besar," katanya.

Victoria datang disertai suami dan kedua orang tuanya. Dibalut kostum berwarna biru nan elegan, ibu empat anak tersebut disambut oleh para penggemarnya ketika sampai di Buckingham Palace.

OBE didapatka oleh Victoria setelah bekerja keras selama tujuh belas tahun dalam bidang fashion. Baju yang dikenakannya pada hari membanggakan tersebut ternyata juga merupakan salah koleksi Pre-Fall 2017 collection miliknya sendiri.

Sebenarnya kabar penghargaan yang diterima oleh Victoria ini telah beredar sejak Desember 2016 silam. Akhirnya setelah berbulan-bulan hal tersebut menjadi nyata dan tentu merupakan salah satu anugerah hidup yang pantas disyukurinya.