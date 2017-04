Saat Stres, Thunder Eks MBLAQ Pilih ''Lari'' ke Musik

JAKARTA - Sejak memutuskan hengkang dari boyband MBLAQ rupanya tak membuat semangat Thunder turun dalam bermusik. Hal itu terbukti lewat debut solonya lewat single Sign dan Look at Me.

Dalam siaran RCTI 'dahSyat' pada Kamis (20/4/2017) ia berkesempatan membawakn single teranyarnya yang berjudul Look at Me. Adik Sandara Park '2NE1' ini juga berbagi kiat bermusiknya di tengah kesibukan sambil mengambil proyek akting.

"I make music to less my stress," ujar Thunder.

Saat ini pemilik nama Park Sang Hyun tengah menjajaki karier di dunia seni peran lewat beberapa peran kecil sembari kembali mengasah vokalnya. Mulai dari sebagai pemeran pendukung di drama Make a Woman Cry, We Broke Up dan Woman with Suitcase, hingga tampil dalam kontes menyanyi selebriti King of Mask Singer.

Kedatangan Thunder ke Indonesia adalah untuk melakukan syuting film kerjasama Indonesia dan Korea dengan sutradara Ody C. Harahap yang ikut mnyukseskan film Me VS Mami.