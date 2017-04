Thunder Eks MBLAQ Beberkan Jadwal di Indonesia

JAKARTA - Kehadiran penyanyi sekaligus aktor Thunder di Jakarta langsung menyita perhatian para penggemar K-Pop Tanah Air. Usut punya usut, kedatangan adik dari Sandara Park itu bukan tanpa alasan. Thunder sudah mengagendakan kedatangannya sejak jauh-jauh hari.

Dalam keterangannya, Thunder rupanya sudah memiliki sejumlah pekerjaan yang menunggu. Tak sungkan-sungkan, mantan member MBLAQ itu bahkan langsung membeberkan sederat jadwal-nya selama di Indonesia secara eksklusif kepada Okezone.

"Saya ke Indonesia sebenarnya untuk keperluan syuting film di Bali," ungkapnya saat dijumpai di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (20/4/2017).

Pemilik nama asli Park Sang Hyun itu sendiri akan menetap lama di Tanah Air. Syuting film terbarunya yang turut menggandeng sejumlah artis Tanah Air membutuhkan waktu yang tak singkat. Ia akan tinggal di Pulau Dewata selama sebulan penuh.

"Kira-kira selama sebulan syuting film di Bali," imbuhnya.

Selain keperluan syuting, pelantun tembang Look at Me itu bakal menghadiri program acara lain seperti Dahsyat pagi tadi. Selain syuting, sejumlah agenda Thunder yang lain pun masih belum dapat dipastikan.

"Yang jelas akan menghadiri beberapa acara-acara yah seperti Dahsyat pagi ini," sambungnya.

Sementara itu, Thunder diketahui bakal terlibat adu peran dengan aktris Caitlin Halderma dalam film kolaborai Korea-Indonesia yang berjudul sementara Holidays in Bali. Proses produksi film itu pun sudah mulai berlangsung.