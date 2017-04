Demi Fans Indonesia, Thunder Tampilkan Look at Me dengan Aransemen Baru

JAKARTA - Kehadiran Thunder eks MBLAQ disambut antusias oleh para penggemar k-pop Tanah Air. Penampilan perdana Thunder dalam program musik Dahsyat pun menjadi perbincangan paling hangat di jagat maya. Pasalnya, adik Sandara Park itu mempersembahkan pertunjukkan spektakuler dengan membawakan lagu solo-nya, Look at Me versi baru.

Single yang dirilis pada Desember 2016 silam itu sengaja diaransemen ulang oleh Thunder khusus untuk menghibur penggemar Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Thunder secara ekskusif kepada Okezone.

"Lagu itu sebenarnya sudah dirilis sejak Desember 2016. Tapi untuk Dahsyat dan fans di sini saya aransemen ulang," katanya di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (20/4/2017).

Demi tampil totalitas, pemilik nama asli Park Sang Hyun itu rela bersusah payah mengubah beberapa beat lagu Look at Me agar lebih spesial. Adik Sandara Park itu berupaya memanjakan para penggemar Tanah Air dengan menyuguhkan penampilan yang berbeda.

"Look at Me versi ini baru pertama dinyanyikan khusus untuk fans Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, Thunder berencana akan melakoni syuting perdana untuk film terbarunya di Pulau Dewata dalam waktu dekat. Thunder akan menghabiskan waktu setidaknya satu bulan penuh di Bali. Kedatangan pria 26 tahun ini sendiri ke Tanah Air diketahui merupakan kali yang ketiga.