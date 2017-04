Thunder Puji Kehangatan Fans Indonesia Setinggi Langit

JAKARTA - Kedatangan Thunder eks MBLAQ ke Tanah Air mengejutkan para fans. Betapa tidak, pemilik nama asli Park Sang Hyun itu mendadak hadir sebagai bintang tamu di program musik RCTI, Dahsyat. Dari pantauan Okezone, segerombolan penggemar bahkan mulai memadati lokasi syuting Dahsyat sejak pagi hari.

Disambut antusias oleh puluhan penggemar, adik Sandara Park ini mengaku bahwa sangat gembira. Secara eksklusif, Thunder mengungkap bahwa kedatangan para fans memberikan energi baru.

"Saya senang sekali. Mereka benar-benar antusias dan membuat saya lebih bersemangat," ungkapnya kepada Okezone di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat sesaat sesudah manggung di Dahsyat, Kamis (20/4/2017).

Berkat dukungan dari fans jugalah Thunder mampu memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Semenjak melantunkan tembang teranyar miliknya yang berjudul Look at Me, pria 26 tahun ini memperoleh respons yang luar biasa dari para penggemar.

"Saat saya bernyanyi, respons mereka (fans) yang bikin saya semakin bersemangat untuk menampilkan lagu yang terbaik. Terima kasih buat kalian," sambungnya.

Sementara itu, kehadiran Thunder ke Indonesia bukan tanpa alasan. Selain tampil di Dahsyat, Thunder rupanya akan mulai melakukan syuting film terbaru di Bali selama sebulan penuh. "Di sini (Indonesia) sebulan," tandasnya.