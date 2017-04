Kata Thunder Ditanya Fans Indonesia soal Pacar

JAKARTA - Kehadiran Thunder ke Indonesia dimanfaatkan oleh para fans untuk meluapkan pertanyaan mereka. Kesempatan itu terjadi dalam siaran Dahsyat, Kamis (20/4/2017).

Salah seorang fans yang ikut meramaikan studio mengajukan pertanyaan soal pacar pada k-pop idol tersebut. Thunder memberikan dua reaksi dari jawaban yaitu menyebut pertanyaan tersebut sudah kuno dan menganggap para fans adalah pacarnya.

"Kamu punya pacar enggak?" tanya seorang fans dalam bahasa Korea.

"Ini adalah gaya lama, tapi saya akan mengatakan bahwa fans adalah pacar saya," jawab Thunder diselingi tawa.

Tak hanya itu, mantan member MBLAQ ini juga ikut menyumbangkan suaranya dengan lagu Look at Me. Ini menjadi panggung perdananya di program musik Indonesia dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada fans.

"Saya selalu ingin mengatakan, terima kasih telah menunggu dan saya mencintai kalian," tambah adik Sandara Park '2NE1' tersebut.

Thunder hadir ke Indonesia untuk melakukan syuting film kerjasama Indonesia dan Korea yang dilakukan di Bali. Film tersebut adalah garapan dari sutradara Ody C Harahap yang ikut menyukseskan film Me VS Mami.