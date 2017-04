Goyang 'Bang Jali' Versi Thunder Eks MBLAQ Membuat Fans Heboh

JAKARTA - Lagu 'Bang Jali' milik Denny Cagur seakan menjadi lagu wajib bagi para bintang tamu dahSyat yang datang dari luar negeri, seperti yang terjadi saat syuting Kamis (20/4/2017). Presenter Raffi Ahmad meminta K-Pop idol Thunder untuk melakukan joged khas dari lagu tersebut.

"Kamu harus tahu lagu Indonesia ini. Cobain joged ‘bang Jali’," pinta Raffi.

Tanpa ragu, Thunder lihai bergoyang sesuai arahan Denny. Menyaksikan mantan member boyband MBLAQ tersebut melakukan goyang Bang Jali membuat para fans di media sosial heboh dan meleleh melihat aksinya.

Senyumnya @shpthunder bikin meleleh apalagi pas goyang bang Jali bisa bngt hehe @dahSyatMusik #ThunderOnDahsyat — KARTINI FUKADA HATTA (@KartiniFukadaHa) April 20, 2017

"Kocak banget Thunder goyang bang jali kang @DennyCagur @ThunderOnDahsyat," tulis @kokoseta46.

Tak hanya bergoyang, Thunder turut melantunkan single solonya yang berjudul Look at Me. Ia juga ikut mempromosikan film kerjasama Indonesia dan Korea yang melakukan syuting di Bali.