Kehadiran Thunder ke Dahsyat Jadi Perbincangan Netizen

JAKARTA - Kehadiran Thunder eks MBLAQ di Dahsyat mendapat antusias heboh di media sosial Twitter. Terbukti lewat tagar #ThunderOnDahsyat yang bertengger di urutan kelima.

Rata-rata para fans mengungkapkan ketidaksabaran mereka untuk bisa menyaksikan Thunder di televisi. Selain itu, mereka juga menunjukkan kesan mereka saat menyaksikan idola mereka di Dahsyat.

"Hari ini sudah stay depan TV dan nonton @dahSyatMusik. Sudah gak sabar liat oppa," tulis @QisthiEXOL.

Dalam siaran Dahsyat pada Kamis (20/4/2017), adik Sandara Park '2NE1' ini membawkan single solonya yang berjudul Look at Me Now. Dengan setelan jas lengkap, ia tampak memukau dan ikut membuat fans yang memenuhi studio histeris. Hal itu rupanya turut dirasakan penonton di rumah yang ikut menikmati aksi panggung perdana Thunder di program musik Indonesia tersebut.

"Aaaah petjah enak banget lagunya min suka suka. Iiih pengen wefie," tulis @OfficialArifN.

Kehadiran Thunder ke Indonesia adalah untuk melakukan syuting film kolaborasi Indonesia dan Korea garapan sutradara Ody C Harahap yang ikut menyukseskan Me VS Mami sebelumnya.