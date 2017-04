Jelang Wajib Militer, Lee Min Ho dan Suzy Bae Putus?

SEOUL – Jelang mengikuti wajib militer pada 12 Mei 2017, aktor Lee Min Ho justru dikabarkan putus dengan kekasihnya Suzy Bae. Pasalnya, personel Miss A itu tidak kuat untuk menjalani hubungan jarak jauh dan cukup lama dengan sang penyanyi.

Aktor kondang Bounty Hunters ini akan menjadi pelayan publik selama menjalankan tugasnya di Korea Selatan. Namun kepergian Lee Min Ho membuat hubungan Suzy Bae terganggu.

Dilansir Sindonews, Kamis (20/4/2017), Suzy tidak bisa bertahan lama dengan hubungan jarak jauh. Sehingga penyanyi yang biasa disapa Suzy Miss A ini tidak bisa menunggu Lee Min Ho terlalu lama.

Namun, rumor lain yang berkembang saat ini adalah Suzy Bae dan Lee Min Ho akan melakukan pertunangan sebelum sang aktor menjalani wajib militer. Dimana, sang aktor telah memberi cincin tunangan untuk Suzy saat mereka melakukan romantic dinner beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, rumor itu belum dapat dikonfirmasi oleh agensi. Sebab, Suzy masih disibukkan dengan drama terbarunya yang berjudul While You Are Sleeping.