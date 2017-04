Katy Perry dan Orlando Bloom Bertemu Diam-Diam, Balikan?

LOS ANGELES - Katy Perry dengan Orlando Bloom telah melakukan pertemuan secara rahasia belum lama ini. Berbagai macam pertanyaan termasuk apakah keduanya kembali menjalin cinta pun muncul di khalayak umum.

Sebuah sumber menyatakan bahwa hubungan spesial antara keduanya tidak mungkin terjadi. Pertemuan yang dilakukan beberapa minggu yang lalu itu hanyalah untuk kepentingan anjing dari Katy Perry dan juga Orlando Bloom.

"Katy Perry dan bintang Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Orlando Bloom) telah bertemu secara bersama-sama sehingga mereka cocok untuk pergi bersama pula. Mereka benar-benar tidak ingin anjingnya berpisah," kata seorang sumber dilansir dari Aceshowbiz.

Setelah hubungan asmaranya dengan Katy Perry berakhir, Orlando memang dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Baru-baru ini juga terhembus kabar bahwa ia telah menjalin asmara dengan Nina Dobrev setelah meninggalkan premier The Promise di Los Angeles.

Beberapa hari setelahnya, pria 40 tahun tersebut ia tertangkap bersama seorang model seksi bernama Ashley di Coachella. Saat itu mereka melakukan sebuah pesta, tepatnya pada 14 April 2017.

Kabar dekat dengan lawan jenis juga sebenarnya melanda Katy Perry yang baru baru ini dikabarkan genit dengan Ryan Phillippe di pesta ulang tahun Elton John. Namun keduanya menyindir spekulasi tak jelas itu sekaligus membantahnya.