FOTO: Bukti Ayah Ojak Bangga kepada Ayu Ting Ting

Sayang anak sayang anak klu ada anak anaknyaΒ di tv lgsung pantengin duduk paling dpn ayah ayah πŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜πŸ˜πŸ˜ngefans bgt m anaknya @ayutingting92

A post shared by Mom Ayting Real (@mom_ayting92_) on Apr 18, 2017 at 9:39pm PDT