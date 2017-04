FOTO: Update Kondisi Jupe, Manager Artis Ini Sebut Perut dan Kakinya Bengkak Akibat Banyaknya Obat

Buat teman atau sahabatku mohon do'a nya sejenak untuk saudara kita Yuli Rahmawati atau Julia Perez yg lg berjuang melawan cancer, dan kondisi jupe lg kurang baik krna ada pembengkakan lg di kaki dan di perut akibat byk nya obat yg masuk ke tubuhnya 😞 Ku mohon seikhlasnya dr teman" atau sahabat ku untuk mendo'a kannya walaupun hanya al fatihah Itu sgt berarti untuk kesembuhan Yuli Rahmawati atau Julia Perez πŸ™πŸ» Al Fatihah πŸ˜‡ #pray #godisgood

