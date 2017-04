FOTO: Ari Wibowo Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Anies-Sandi

JAKARTA - Aktor senior Ari Wibowo mengucapkan selamat atas kemenangan hasil quick count yang diraih oleh pasangan Cagub dan Cawagub, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dalam akun Instagram pribadinya, pria berusia 46 tahun tersebut nampak memberikan masukan agar kedua pasangan tersebut bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik lagi.



"Selamat bagi pasangan Anies-Sandi atas kemenangan Pilkada ini. Semoga bisa membawa Jakarta kepada kemajuan yang dibutuhkan warganya," ungkap Ari Wibowo pada keterangan foto.



Adik kandung dari Ira Wibowo ini bahkan mengaku tetap bangga meski jagoannya tidak lagi dapat memimpin kota Jakarta 5 tahun ke depan.





"Utk pak Ahok & pak Djarot, masih ada 6 bulan utk menyelesaikan program yg sdh berjalan saat ini.. Saya percaya, Tuhan punya rencana yg lebih besar lagi buat orang yg jujur & pekerja keras seperti beliau," paparnya.

"Walau kalah, saya bangga menjadi bagian dari movement Ahok-Djarot, dan selalu bangga memakai kemeja kotak2 Badja ini. Hanya bisa berharap, semoga Basuki-Djarot tetap terus mau berkecimpung di dunia politik Indonesia, utk menjadikan Indonesia makmur & kuat. Pak Ahok, pak Djarot.. You will always have my full support!," tandasnya.