VIDEO: Raffi Ahmad Ucapkan Selamat kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

JAKARTA - Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, diketahui telah berhasil memenangkan seluruh proses penghitungan cepat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kabar tersebutpun tentunya langsung disambut dengan penuh kebahagiaan oleh masyarakat yang mendukung pasangan ini.



Salah satu masyarakat yang berbahagia atas kemenangan pasangan nomor urut 3 ini adalah aktor sekaligus pembawa acara Raffi Ahmad.

@aniesbaswedan @sandiuno @aryodjojoΒ Alhamdulillah πŸ™πŸ»πŸ‡²πŸ‡¨πŸ‘Œ yeayyyyy πŸ˜‡πŸ‡²πŸ‡¨πŸ™πŸ» Selamat ... A post shared by Raffiahmad Nagitaslavina1717 (@raffinagita1717) on Apr 19, 2017 at 2:30am PDT

"Selamat buat mas Anies, selamat juga buat mas Sandi, mudah-mudahan amanah terus menjaga Jakarta," ujar Raffi dalam video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya.



Mendengar ucapan selamat tersebut, Anies langsung menghanturkan rasa terima kasihnya kepada ayah dari Rafathar tersebut. Pasalnya Raffi diketahui merupakan salah satu dari sekian banyak artis yang menjadi tim sukses pasangan Anies dan Sandi.



"Dan terima kasih untuk Raffi, karena kerja kerasnya sudah mengantarkan perubahan, thank you," papar Anies.



"Thank you, kIta sama-sama support," balas Raffi sambil bersalaman dan mencium pipi kanan kiri Anies Baswedan.