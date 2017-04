Usai Berseteru, Vin Diesel Dan Dwayne Johnson Siap Bintangi Fast and Furious 9

LOS ANGELES – Setelah gosip perseteruan antra Dwayne Johnson dan Vin Diesel marak beredar ketika proses syuting Fate and the Furious 8, hubungan kedua aktor hollywood terkenal ini dikabarkan membaik dan siap membintangi Fast and Furious 9.

Dilansir Sindonews, Kamis (20/4/2017), sejumlah sumber menuturkan kepada TMZ bahwa Vin dan Dwayne dilaporkan telah bertemu secara pribadi beberapa kali sejak perseteruan mereka meletus di lokasi syuting.

Laporan itu juga mengindikasikan bahwa perseteruan itu meletus akibat persaingan antara kedua aktor tersebut. Baik Dwayne dan Vin dikabarkan ingin menjadi wajah film franchise itu.

Namun pada akhirnya, Dwayne mengakui bahwa franchise itu adalah filmnya Vin. Selain itu, sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa kedua aktor merasa baik-baik saja untuk kembali ke seri baru Fast and Furious.

Ketika keduanya diwawancarai secara terpisah, baik Dwayne dan Vin sama-sama memberikan respons atas perseteruan itu saat menghadiri premier The Fate of the Furious di New York City pada Sabtu 8 April 2017.

“Seperti, dalam hidup, kalian punya filosofi berbeda dan orang lain punya filosofi fundamental berbeda tentang bagaimana kalian melakukan sesuatu. Dan lagi, yang paling penting adalah filmnya. Jadi, saya senang kita berada di New York City, saya senang para fans suka,” papar Dwayne.

Pernyataan Dwayne ini sekaligus menjadi respons atas amarah yang pernah dia luapkan di Instagram pada Agustus tahun lalu. Sementara itu, Vin menuturkan bahwa baik dia dan Dwayne masih saling peduli satu sama lain.

“Kami masih saling menyayangi, begitulah bocah saya. Ketika saya membuat keputusan yang sulit, apa harus ada 8 atau tidak, saya menelepon dia (Dwayne) dan dia bilang, ‘aku akan di sana bahu membahu bersamamu untuk memastikan bahwa itu akan menjadi film terbaik dalam sejarah.’ Dia memenuhinya,” kata Vin seperti dikutip Aceshowbiz.

Nyatanya setelah perseteruan tersebut, The Fate of the Furious masih tayang di bioskop dan sukses menguasai box office serta mengalahkan rekor Star Wars: The Force Awakening dalam pendapatan pembukaan. Sementar itu, Fast and Furious 9 dijadwalkan tayang pada 9 April 2019.