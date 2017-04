Coldplay Siap Luncurkan Album di Jepang?

Solopos.com, JEPANG — Negara Jepang sepertinya menjadi negara yang beruntung. Betapa tidak, band sekelas Coldplay memiliki rencana meluncurkan album di negeri matahari terbit tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu penonton Indonesia yang menyaksikan aksi Coldplay di Jepang

Adalah warga Jogja yang menonton pentas Coldplay di Jepang, Ari D.Prasetyo, menuturkan konser itu berlangsung selama dua jam. Mulai pukul 19.15 hingga 21.15 waktu setempat. Waktu Tokyo lebih cepat dua jam dari WIB.

“Coldplay menyanyikan hampir seluruh lagu dalam album yang pernah dirilisnya,” ungkapnya dikutip Solopos, Rabu (19/4/2017).

Konser dimulai dengan lagi A Head Full of Dreams, dilanjutkan dengan Yellow dan disambung dengan The Scientist. Tanpa ada jeda, Coldplay langsung memainkan banyak lagu lainnya, hingga yang terakhir adalah Up and Up.

Di tengah pertunjukan, Chris Martin mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali ke Tokyo. Pada 2009 lalu Coldplay juga pernah manggung di Tokyo.

“Arigato gozaimasu. Sampai bertemu lagi, mungkin kami akan meluncurkan album baru di Tokyo,” kata Chris Martin.