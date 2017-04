Tur ke Jepang Bareng ONE OK ROCK, Linkin Park Siapkan Tiga Konser

TOKYO - Fans Linkin Park Jepang akan mendapatkan hal membahagiakan tahun ini. Pasalnya, grup musik beraliran nu metal dan rock alternatif ini siap menggelar tiga konser sekaligus dalam tur ONE MORE LIGHT WORLD TOUR di negara Sakura bersama band papan atas ONE OK ROCK.

Linkin Park dipastikan menggelar konser bersama ONE OK ROCK dalam tiga waktu yang berbeda di bulan yang sama di Makuhari Messe, Tokyo, Jepang. Konser tersebut akan dihelat pada 2-5 November 2017. Pengumumannya sendiri telah tersebar di situs resmi dan unggahan instagram grup band tersebut.

Dilansir linkinpark.com, Kamis (20/4/2017), Sama halnya dengan fans, Chester Benington cs pun tidak sabar untuk bertutur sapa dengan orang-orang yang telah mengidolakan mereka lebih dari dua puluh tahun terakhir.

Seperti sudah diketahui publik, para personel ONE OK ROCK merupakan fans dari Linkin Park. Bahkan karya musik mereka banyak terinspirasi dari album-album Mike Shinoda cs.

"Jepang- kami akan bermain di Makuhari Messe November ini dengan teman-teman kita ONE OK ROCK. Kami sangat gembira bermain tiga kali di Tokyo dan kami berharap dapat melihat Anda di sana," tulis dalam keterangan resmi dari perwakilan linkinpark.