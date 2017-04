Duh Cantiknya Yuni Shara Saat Menyalurkan Hak Suara

SOLO - Yuni Shara berhasil mencuri perhatian publik di tengah keriuhan ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) putaran kedua DKI Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Sebagai warga ibu kota, ia tak mau ketinggalan menggunakan hak pilihnya. Dengan dandanan simpel, Yuni berangkat menuju ke tempat pemungutan suara (TPS) 026, Pondok Labu, Jakarta Selatan pagi tadi.

Melalui akun Instagram pribadinya, @yunishara36, pelantun tembang 50 Tahun Lagi itu membagikan foto dirinya saat berangkat menuju ke TPS. Dalam foto itu, ia tampil berkacamata dengan mengenakan kaus berwarna hijau lumut lengkap dengan celana jin. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai dan diberi sentuhan kepang di bagian kiri.

“Menuju TPS 026 #yunishara #wahyusetyaningbudi #nyoblostime #19april2017 #pilgubdki,” tulis Yuni pada keterangan foto.

Beragam komentar membanjiri unggahan tersebut. Para netizen memuji penampilan Yuni yang terlihat cantik. Sekilas, penampilan wanita berusia 44 tahun itu tampak seperti remaja. “Aduh, pangling banget. Kirain anak muda dari mana. Cantiknya bunda @yunishara36,” puji @sukma_rolly.

“Mbak Yuni gak tua2 ya. Apa rahasianya biar awet muda? Bagi-bagi dong rahasianya,” tanya @fahrurazi5229 penasaran. “Hmmm nih baru cewek cantik. Klo abg cantik ga heran, ibu2 cantik baru luar biasa,” sambung @tari_gilbran.

Pada unggahan selanjutnya, Yuni meminta netizen tidak mempermasalahkan pilihannya. Lebih lanjut, ia menyarankan mereka menunggu dan menerima siapapun calon yang terpilih dengan lapang dada.

“Don’t judge my choices without understanding my reason. Selamat nyoblos. Selamat milih. Selamat menggunakan hak suara. Bebas milih, wajar beda. Kita tunggu siapa yang beruntung di antara dua pasangan istimewa yang akan menjadi pelayan publik di DKI Jakarta,” tulis Yuni.

Sama seperti unggahan sebelumnya, foto tersebut juga dibanjiri komentar netizen. Kali ini, mereka memuji sikap Yuni yang sangat bijaksana. “Setuju banget. Tentukan pilihan masing-masing tanpa bertanya pilihan orang lain,” tulis @rudychilardy85.

“Artis yang bijaksana banget. Idola banget. Siapapun pemimpin ibu kota pastunya sudah jadi pilihan warganya dan pastilah yang terbaik,” sambung @riapermatasari_21.