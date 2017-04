FOTO: Munajat Adik untuk Kesembuhan Julia Perez

JAKARTA - Sosok Julia Perez sangat berharga bagi sang adik, Nia Anggia. Pribadi yang setia menemani sang kakak ini juga terus berdoa untuk kesembuhan Jupe.

"GOD pls hear my prayers, save her life... She's my everything," tulis Nia di Instagram, Rabu (19/4/2017).

Foto itu menunjukkan keadaan Jupe yang sangat memprihatinkan. Selang terpasang di berbagai bagian tubuh Jupe yang tengah terbaring lemas. Sementara itu, Nia tertidur di dekatnya.

A post shared by Nia Anggia"D Perez" (@anggitheperez) on Apr 19, 2017 at 1:01am PDT

Nia juga dikabarkan hampir menangis saat mengabarkan kondisi Jupe. Jupe pun tidak dapat menghadiri Pilkada DKI putaran kedua yang diselenggarakan Rabu (19/4/2017).

Sementara itu, ayah tiri Jupe, Sammy, mengabarkan bahwa keluarganya hanya ingin berfokus menyembuhkan kanker serviks yang menggerogoti Jupe.

"Kita sekeluarga fokus saja ke Jupe," tandas Sammy.