Cerita Giring Ganesha Dijahili Istri soal Kehamilan

JAKARTA - Musisi Giring Ganesha rupanya sempat dikerjai oleh sang istri, Cynthia Riza. Tak tanggung-tanggung, istri yang dinikahinya sejak 2011 silam itu berani membohongi dirinya perihal kehamilan. Beberapa waktu lalu, Cynthia sempat mengaku tengah mengandung anak keempat.

"Bini gua ngerjain gua. Dia bilang kalau lagi hamil. Gua udah seneng banget sampe yes yes yes punya anak lagi tapi ternyata dia cuma bohong," cerita Giring saat dijumpai di kediamannya, di kawasan Deplu Raya, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).

Padahal, Giring memang berharap dapat ketambahan anggota keluarga baru. Ia ingin kediamannya penuh dengan buah hatinya bersama sang istri. Kata Giring supaya rumahnya jauh lebih ramai.

"Kalau gua pingin punya anak lagi. Kalau bisa yang banyak biar ramai ini rumah. Kan seru," sambungnya lantas tertawa.

Terkait berita bohong kehamilannya itu, Cynthia mengaku memang sengaja menjahili sang suami. Ditemui pada kesempatan yang sama, ibu tiga orang ini memiliki alasan tersendiri.

"Sebenarnya yang nebak hamil duluan itu mas Giring. Dia bilang 'yang kayaknya kamu hamil deh'. Yaudah aku bilang 'kayaknya iya deh. Aku periksa Dulu'. Padahal mah enggak," tutup Cynthia seraya tertawa.