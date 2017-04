VIDEO: Gamaliel 'GAC' Ingin Konflik Pilkada Berakhir

JAKARTA - Gamaliel 'GAC' anggap Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, yang digelar Rabu (19/4/2017) tidak hanya penting untuk menentukan pemimpin masa kini, namun juga di masa depan. Oleh karena itu, suara pemilih sangat penting bagi berjalannya Pilkada yang tengah berjalan.

"Here comes the sunshine -- ayo keluar dan tentukan pilihanmu. Pilih sebijak mungkin dan tentukan masa depanmu," tulis Gamal dalam sebuah video di Instagram, Rabu (19/4/2017).

Gamal merasa sangat lelah dengan banyaknya hal-hal negatif yang datang bersamaan dengan masa kampanye Pilkada, seperti banyaknya kebencian yang tersebar dan berjalannya proses kampanye yang dinilainya tidak damai. Oleh karena itu, Gamal berharap keributan yang terjadi selama masa kampanye itu berakhir dengan acara puncak Pilkada yang tengah digelar tersebut.

A post shared by Gamaliél (@gamal1990) on Apr 18, 2017 at 7:43pm PDT

Gamal pun tidak ingin mempermasalahkan siapa yang menjadi calon pilihan masyarakat, namun Gamal ingin setiap calon dipilih dengan rasa senang dengan sang calon, bukannya rasa benci terhadap calon yang lain.

"Pesan ini adalah pengingat. Tidak peduli kamu ada di pihak siapa, kami harap kalian memilih pemimpin berdasarkan siapa yang kalian suka, bukan karena benci lawannya," tulis Gamal.