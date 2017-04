Diam-Diam ke Indonesia, Liam Hemsworth Terkesan dengan Ombak di Sumatera Barat

JAKARTA- Diam-diam, Liam Hemsworth baru saja berkunjung ke Indonesia. Kunjungan kekasih Miley Cyrus tersebut rupanya untuk menikmati ombak di salah satu pantai di Indonesia.

Melalui instagram, kekasih Miley Cyrus itu mengunggah foto tengah berselancar, dan menerjang ombak besar. Di keterangan foto, Liam mengaku sangat menikmati kunjungannya kali ini.

β€œCaught this fun little wave on a quick trip to Indonesia a couple weeks ago πŸ€€πŸ˜ŽπŸ€™πŸ˜πŸ‘,” tulis Liam di instagram.

Caught this fun little wave on a quick trip to Indonesia a couple weeks ago πŸ€€πŸ˜ŽπŸ€™πŸ˜πŸ‘ A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Apr 18, 2017 at 8:14pm PDT

Liam sendiri memang tidak menyebut lokasi liburannya. Namun di kolom komentar, seorang netizen menyebut jika Liam Hemsworth berkunjung ke Sumatera Barat.

β€œAnd we are so happy to meet you at bandara Minangkabau @liamhemsworth ..thank you you are so humble and give us chance to take a picture with you ....wish we could meet Miley also ...best of luck in the world for both of you ..,” tulis netizen bernama rinihidayat.