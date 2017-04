VIDEO: Laudya Cynthia Bella Geram Dirinya Jadi Bahan Pembicaraan Akun Gosip

Ada seorang laki2 yang mengenakan baju hitam dan memakai tas ransel,Dia yang merekam saya di sebuah mall.dan dia mengirim video + photo ke salah satu IG GOSIP. Saya hanya pergi dengan seorang teman dan asisten saya. dan akhirnya menimbulkan berita yang tidak baik. Saat ini dengan status saya yang "sendiri" saya berhak berteman dengan siapa saja. Dan tolong jangan membuat fitnah dengan perbuatan iseng anda ya mas. Dan juga terimakasih saya telah diberi kesempatan untuk mencari bukti lewat cctv di salah satu mall ini. Semoga tidak ada lagi orang-orang iseng seperti ini. Amin..🙏

