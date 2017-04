FOTO: Curhat Sedih di Instagram, Jessica Iskandar Disuruh Netizen Nikah Lagi

Sebagai seorang ibu, aku harus pintar dan peka. Ditambah peran ganda menjadi bapak, aku harus berani dan juga kuat. Namun tak lepas peranku sebagai manusia yang terus belajar dan menikmati jalannya hidup ini. Berusaha untuk selalu bahagia dan bersyukur. Karena hidup hanya sementara maka indah rasanya ketika kita bisa memberi dan menerima sebanyak-banyaknya cinta dari sesama. @inijedar

