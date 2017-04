FOTO: Jelang Hari Pernikahan, Tarra Budiman Rajin Unggah Foto Prewedding

"Hingga tua bersama..matahari pagiku!". -trbdmn Photographer: @owlsomeproject MUA: @kiranafary Hairdo: @ohhellomissk Stylist: @reynintha @luthfibrahim_ @raviagustiana Wedding Organizer: @qiareswedding Attire: @batu_dyedgoods Location: @pinehillcibodas 💋❤️❌⭕️

A post shared by Tarrabudiman (@tarrabudiman) on Apr 18, 2017 at 2:45am PDT