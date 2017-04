VIDEO: Unggah Video Bernyanyi, Rina Nose Hibur para Keyboard Warrior

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, penyanyi sekaligus presenter kocak, Rina Nose memang sempat diserang oleh netizen lantaran memposting foto kebersamaannya dengan Anies Baswedan. Tak tahan dengan ocehan para haters, wanita 33 tahun ini akhirnya memilih untuk mengunci kolom komentar pada postingan tersebut.

Seolah-olah masih menyimpan rasa kesal terhadap para haters, atau yang ia sebut dengan keyboard warrior, mantan kekasih Fakhrul Razi ini membuatkan video dengan menggunakan aplikasi Smule. Dalam video berdurasi singkat tersebut, wanita yang kini mantap untuk mengenakam hijab ini terdengar menyanyikan lagu dari Alicia Keys berjudul If Ain't Got You dengan merdu.

Kalo posting lagi nyanyi masih dinyinyirin ga yah sama para Keyboard Warrior 😅 nikmatin lagu nya enak lho saayy.. suara saya juga klo didengerin lumayan lho saayy.. yo saayy mampir di smule ->nurinapermataput ya saayy 😅 (mao posting aje deg2an lho saaayy😅 saking Kuasa nya para Keyboard Warrior) A post shared by Rina Nose (@rinanose16) on Apr 17, 2017 at 8:07pm PDT

"Kalo posting lagi nyanyi masih dinyinyirin ga yah sama para Keyboard Warrior nikmatin lagu nya enak lho saayy.. suara saya juga klo didengerin lumayan lho saayy.." tulis Rina pada keterangan video.



Tidak hanya nampak mengajak para hatersnya untuk sejenak mendengarkan dirinya bernyanyi. Mantan istri Ridwan Federani Anwa ini bahkan sempat mempromosikan akun Smulenya di kolom komentar.



"yo saayy mampir di smule ->nurinapermataput ya saayy (mao posting aje deg2an lho saaayy, saking Kuasa nya para Keyboard Warrior)," tukasnya.