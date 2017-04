VIDEO: Akhirnya, Keira Knightley Muncul di Trailer Pirates of the Caribbean 5

LOS ANGELES – Fans akhirnya bisa melihat penampilan kembali Keira Knightley di Pirates of the Caribbean. Dalam trailer internasional terbaru Pirates of the Caribbean 5, Keira muncul selama beberapa detik.

Keira muncul di penghujung trailer berdurasi 1 menit 32 detik tersebut. Dalam kemunculannya yang tak sampai sedetik, Keira terlihat cantik dalam balutan gaun era Victoria dengan gunung-gunung sebagai latar belakang.

Ini menandai kemunculan perdana Keira sebagai Elizabeth Swann Turner dalam 10 tahun. Keira terakhir kali bergabung di seri Pirates of the Caribbean ke-3 yakni At World’s End.

Beberapa bulan lalu, tim produksi Pirates of the Caribbean 5 mengumumkan jika Keira memang akan muncul sebentar di film dengan judul resmi Dead Men Tell No Tales itu. Meski hanya sebentar, namun kemunculan Keira itu memberikan dampak yang sangat besar.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales dijadwalkan tayang di bioskop mulai 26 Mei 2017 nanti. Film yang masih akan dibintangi Johnny Depp ini akan bercerita tentang kembalinya kapten Salazar yang ingin membunuh semua perompak, termasuk Jack Sparrow.