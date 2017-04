Thunder Eks MBLAQ Bakal Tampil di DahSyat RCTI

JAKARTA – Acara musik Dahsyat punya episode spesial pada Kamis, 20 April 2017. Untuk episode tersebut, acara musik andalan RCTI akan kehadiran idol sekaligus aktor Korea, Thunder.

Rabu (19/4/2017), ramai beredar poster kehadiran Thunder di DahSyat besok.

“Thunder will be on DahSyat. Kamis, 20 April 2017 pukul 08.30 WIB #THUNDERONDAHSYAT,” demikian tertulis di poster.





Mantan personel MBLAQ itu tak akan sendiri memeriahkan DahSyat episode spesial besok. Selain Thunder, ada juga Hiroaki Kato, Widi Nugroho, dan Eva Puka sebagai penampil.

Tak lupa Raffi Ahmad, Denny Cagur, Ayu Dewi, Dede, serta Claudia Andhara di jajaran host.

Informasi kehadiran Thunder di DahSyat ini langsung disambut heboh pecinta Korea di Indonesia. Banyak yang terkejut, ada pula yang sedih tak bisa menonton karena harus bekerja atau sekolah.

“Thunder akan ada di DahSyat. Bentar dah, kamu dari kapan di Indonesia?” tanya @sakumotoseyo.

“Besok ada Thunder di DahSyat. Kalau gue enggak UTS, gue datang,” sambung @lilymaycs.