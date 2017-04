FOTO: Catat Jadwalnya! Linkin Park dan ONE OK ROCK Bakal Sepanggung di Jepang

TOKYO - Siap-siap! Dua band top Hollywood dan Jepang akan bergabung dalam satu panggung. Penampilan keduanya akan digelar di bulan November 2017.

Band yang mengumumkan penampilan tersebut adalah Linkin Park, yang menggaet ONE OK ROCK di sebuah panggung di Makuhari Messe, Tokyo, Jepang. Pengumuman tersebut disebar melalui Instagram dan situs resmi Linkin Park.

"Japan - kami akan tampil tiga kali di Makuhari Messe November ini dengan teman kami @oneokrockofficial. Full details di LinkinPark.com/News," tulis Linkin Park di Instagram, Rabu (19/4/2017).

Sementara itu, ONE OK ROCK belum memberikan pengumuman mengenai penampilan mereka. Menurut Linkin Park, konser tiga hari itu akan digelar dalam rangka tur bertajuk ONE MORE LIGHT WORLD TOUR.

Sementara ini, Pre-order untuk tiket penampilan mereka baru akan dibuka 12 Mei 2017, dan tiket akan dibuka untuk pre-sale mulai 1 Juni 2017. Namun, jadwal pasti penampilan mereka sudah diumumkan, yaitu tanggal 2, 4, dan 5 November 2017.