FOTO: Rinni Wulandari dan Jevin Julian Menikah Awal Mei 2017?

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Rinni Wulandari dan Jevin Julian. Pasangan yang bertemu dalam sebuah ajang pencarian bakat sebuah stasiun televisi ini dikabarkan akan menikah di awal Mei 2017 mendatang.



Sempat merahasiakan mengenai tanggal pasti pernikahan mereka, kini baik Rinni maupun Jevin nampaknya cukup terbuka. Keduanya bahkan diketahui sempat menuliskan bahwa pernikahan mereka akan berlangsung 22 hari lagi.





H-22 Bismillah ❀️ πŸ“·: @sonoftia A post shared by Rinni Wulandari (@rinni_w) on Apr 15, 2017 at 12:34am PDT

"H-22 Bismillah," tulis Rinni pada keterangan foto pada 15 April 2017 lalu."Restarting life in 22 days. Bismillah," tulis Jevin dalam keterangan fotonya.Melihat unggahan di akun milik personil Soundwave tersbeut, para netizen mengaku senang dengan kebahagiaan yang sebentar lagi akan menjemput pasangan ini. Netizen bahkan ikut mendoakan agar rencana baik pasangan ini bisa dipermudah dan dilancarkan."Semoga dimudahkan dan dilancarkan seluruh rencana sampai hari H. Aamiin YRA," tulis apelmerahmuda."Mudah mudahan lancar ya kak @rinni_w Dan bang @jevinjulian," tulis eggaland_98.

"Bismilahirrahmanirrahim,,,semoga @jevinjulian @rinni_w slalu taat dalam beribadah bersama sama selalu sehat selalu bahagia dan sejahtera sampai akhir hayat,,,,always wish all the best for the relationship ,,,Aaaamiin,,,alhamdulillah,,," tulis yenie_febri.