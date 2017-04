Mantan Suami Datangi Sekolah Anak, Nikita Mirzani Emosi

Pagi2 udh Di bikin Kesel, ya tuhan ku... stop ganggu saya dan anak saya ibu Elsa syarif. Sih botak Gila itu smp dtg ke sekolahan sih pke Di tmnin lawyer lagi. Emang enak ga Di ksh liat sih AL ,trs nongkroning apt saya. Apa seeeh mau kalian. Pke blng udh dpt izin dr Gue, kapan woy? Saya tau kok kalian Di bayar sama sih botak anjink itu,, tapi ga gini juga kli, mendingan ksh duit ke anak nya klo emang sih botak itu msh ada otak Di kepala nya, dr pada bayar lawyer sekelas ibu Elsa syarif yg mahal bnr . mudah2 an kalian baca yah.. Mau sebesar apapun kalian, Gue Nikita mirzani ga TAKUT.. Stop ganggu gue dan anak Gue. Otherwise Gue lawan loe semua---- πŸ‘ŠπŸ‘ŠπŸ‘ŠπŸ‘Š

A post shared by Nikita Mirzani (@nikitamirzanimawardi_17) on Apr 17, 2017 at 7:15pm PDT