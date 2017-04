Rambut Baru Nirina Zubir Dinilai Anak Mirip Cowok

JAKARTA - Nirina Zubir tampil berbeda dengan tatanan rambut baru. Dengan warna pirang, Nirina memangkas rambutnya dengan gaya bob.

Selain itu, ia juga membentuk tubuhnya dengan sering berolahraga. Semua ini dilakukan oleh host Rising Star Indonesia tersebut demi film barunya. Penampilan baru ini ternyata mendapat komentar dari anaknya sendiri. Menurut sang anak, gaya rambut baru Nirina seperti rambut laki-laki.

"Kalau anak sih enggak komentar, cuma komentar rambut 'Mami your hair like a boy', gitu," kata Nirina saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Hasil latihan setiap hari juga turut mendapat perhatian sang anak. Jika dulu Nirina dianggap gendut, sekarang sang anak sudah mengakui bahwa perut aktris 37 tahun ini terlihat pas.

"Dulu perut aku masih agak gimana gitu dikomentarin 'mami your fat is big' , sekarang lihat hasil latihan aku dia bilang, 'mami your fat is gone,'" tutupnya.