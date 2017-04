Lewat Pengadilan, Five Vi Paksa Mantan Suami Serahkan Hak Asuh Anak

JAKARTA - Five Vi melakukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi hak asuh anak terhadap mantan suaminya Iwan Setya. Langkah ini ditempuh sekaligus untuk memperkuat ketika melaporkan sang mantan suami, ke Polda Metro Jaya atas dugaan membawa pergi anaknya bernama Bilqis yang masih di bawah umur.

Kuasa hukum Five Vi, Henry Indraguna menjelaskan latar belakang masalah antara kliennya dengan Iwan. Perceraian Five dan Iwan pada 2006 lalu, hak asuh sudah dimenangkan oleh wanita 37 tahun tersebut. Namun demikian, hingga saat ini, Five tak pernah bisa merawat anaknya. Maka dari itu, Five mengajukan permohonan eksekusi.

"Hari ini Five Vi beserta kuasa hukum mendaftarkan permohonan untuk permintaan eksekusi. Jadi kita minta mengakui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Kita daftarkan begitu dicap, sudah sah," ucap Henry saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Setelah itu, Henry melanjutkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan mengirimkan peringatan kepada pihak tergugat (aanmaning) untuk segera melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan, yakni menyerahkan Bilqis kepada pihak Five Vi.

"Jadi setelah itu pengadilan akan mengirimkan aanmaning dua kali, apabila aanmaning itu tak diindahkan untuk menyerahkan anak ini, pengadilan akan melakukan upaya paksa untuk segera menyerahkan anak tersebut pada klien kami," tutupnya.