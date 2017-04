FOTO: Zaskia Gotik, Ungkap Kerinduannya pada Ayu Ting Ting dan Jupe

Miss u @juliaperrezz @ayutingting92 πŸ™ kangen banget sama moment IniΒ Terimakasih untuk semua yang Sudah membantu dan ikut Serta dalam acara peduli sahabat jupe dan kami Akan masih terus membuka donasi untuk peduli sahabat hype di bank BRI 039001000811301 ,untuk kode bank 002 hatur nuhun sadayana πŸ™πŸΏπŸ™πŸΏ #cecepy #cewekcewekhappy #pedulihabatjupe

A post shared by Zaskia Shinta (@zaskia_gotix) on Apr 17, 2017 at 10:18am PDT