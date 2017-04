VIDEO: Ciumi Kepala sang Bunda, Anak Alyssa Soebandono Bikin Gemas

JAKARTA - Semakin besar, putra pasangan Alyssa Soebandono dan Dude Harlino, Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino semakin pintar dan juga menggemaskan.

Seperti yang ia tuliskan beberapa waktu lalu melalui keterangan video saat Rendra menciumi kepalanya. Bocah yang lahir pada 22 Maret 2014 lalu ini terlihat sangat menggemaskan karena tingkahnya yang mengundang senyuman.

He is just... Too sweet <3 A post shared by Alyssa Soebandono (@ichasoebandono) on Apr 14, 2017 at 5:28pm PDT

"He is just... Too sweet <3," tulis Alyssa Soebandono pada keterangan video.



Unggahan tersebut sontak membuat netizen ramai mengomentari perilaku bocah tiga tahun yang menggemaskan tersebut. Bahkan ada salah satu netizen yang ikut baper lantaran merasa bahwa Alyssa tengah dicium oleh sang suami, bukan sang anak.



"Dede ganteng sekarang udahh pinter yahhh nyiyum ibunda yahh," tulis tini_syarief.



"Sweeeet bgt rendra. semoga jd anak yg sholeh ya nak," tulis sariirahman.

"Berasa ayah @dude2harlino yg nyium ya bunda @ichasoebandono hehehe...😊Rendra kn duplikatnya ayah dude," tulis minihasan8.