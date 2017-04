Raih Rekor Pemasukan Global, Nih Daya Tarik Film The Fate and the Furious

LOS ANGELES – Sebuah prestasi membanggakan berhasil ditorehkan film The Fate of the Furious yang berhasil memecahkan rekor dunia dari pemasukan global. Seri kedelapan film laga ini mampu meraih 532,5 juta Dolar atau setara Rp7 triliun lebih di seluruh dunia pada pemutaran sepanjang akhir pekan selama masa paskah.

Dilansir dari BBC Indonesia, Selasa (18/4/2017), catatan tersebut menempatkannya di atas Star Wars: The Force Awakens yang pada pemutaran pertama sepanjang akhir pekan 'hanya' meraih 529 juta Dolar.

Namun untuk pasar di Amerika Serikat, seri terdahulu yakni Furious 7 masih unggul pada pemutaran perdana dengan meraih 147,2 juta Dolar pada 2015. Meski demikian, Fast of the Furious 8 mampu mendapatkan angka yang cukup besar senilai 100,2 juta Dolar di pekan pertama.

Namun tahukah Anda, yang membuat keberhasilan seri Fast and Furious yang dibintangi Dwayne Johnson dan Vin Diesel ini sukses secara global.

Menurut pengamat film di Radio BBC 4, Rhianna Dhillon, rangkaian seri Fast and Furious menjadi film sukses karena “daya tarik universal”. Maksudnya adalah film ini bisa dinikmati semua usia, karena memiliki eskapisme murni yang tidak dewasa sehingga anak-anak dan orang dewasa senang menyaksikan hal-hal bersifat bombastis seperti ledakan dan hancur.

"Banyak membuat film menarik, seperti The Avengers, adalah jalan ceritanya dan Fast and Furious tidak berupaya untuk bersaing dengan jalan cerita yang berat dan berbelit. Ini tentang mobil yang saling bertabrakan satu sama lain dan ok saja untuk menikmatinya," tambah Dhillon.

"Rangkaian ini tidak berupaya untuk menjadi sesuatu. Pada akhirnya dari bawah hingga ke atas, tidak ingin menjadi serius," tambahnya.

Selain itu, menurut Dhillon lagi, rangkaian Fast and Furious selalu menarik bintang-bintang besar dengan tampilnya Charlize Theron dan Helen Mirren di film terbaru itu.

"Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah Anda dengar, mereka adalah bintang-bintang yang menghasilkan paling banyak uang di dunia. Dan Dwayne Johnson memberi film ini kesempatan hidup baru. Jika Anda membeli bintang maka Anda juga membeli para penggemarnya,” pungkasnya.

Sementara itu, lanjutan dari rangkaian Fast and Furious yang diawali sejak 2001, direncanakan akan beredar lagi pada 2019 dan 2021. Berikut adalah daftar seri film yang juga pernah dibintangi mendiang Paul Walker sejak seri pertama.

1. The Fast and the Furious (2001)

2. 2 Fast 2 Furious (2003)

3. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

4. Fast & Furious (2009)

5. Fast Five (2011)

6. Fast & Furious 6 (2013)

7. Furious 7 (2015)

8. The Fate of the Furious (2017)