James Gunn Pastikan Jadi Sutradara Guardians of the Galaxy Vol 3

LOS ANGELES - Guardians of the Galaxy Vol 3 sudah dipastikan akan diproduksi. Dan James Gunn telah dipercaya untuk kembali menyutradarai seri ketiga film Guardians of the Galaxy itu.

Gunn mengumumkan sendiri jika dia akan menjadi sutradara Guardians of the Galaxy Vol 3. Tak hanya sutradara, Gunn juga akan menuliskan skenario film tentang kerjasama Star Lord dan tim itu.

“Jadi, ya, aku akan kembali menulis dan menyutradarai Guardians of the Galaxy Vol. 3,” kata Gunn di Facebook seperti dilansir E! Online, Selasa (18/4/2017).

Sutradara kelahiran Missouri ini mengatakan menerima tawaran kembali menjadi sutradara dan penulis skenario Guardians of the Galaxy Vol 3 karena itulah yang ia inginkan. Gunn berjanji akan membuat seri ke-3 ini menjadi film yang patut ditunggu-tunggu.

“Aku perlu melakukan ini karena inilah yang aku perlu lakukan. Aku tak pernah membuat keputusan dalam karierku berdasar hal lain kecuali passion dan cinta pada cerita dan karakternya,” tutur Gunn.

Ia melanjutkan, “Ada sejarah di Hollywood soal akhir serampangan sebuah trilogi dan aku tak ingin menjadi bagian tradisi hina tersebut yang berpura-pura film ketiga tak eksis.”

Terakhir, Gunn memberi sedikit bocoran jika di Guardians of the Galaxy Vol 3, Gamora cs akan mengalami petualangan yang jauh lebih seru. “Ini akan mengakhiri cerita dari perjalanan Guardians of the Galaxy,” pungkas Gunn. (aln)