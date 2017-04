Masayu Anastasia Antusias Main di Sinetron Mia Ikan Mas

JAKARTA - Hidup dari dunia seni peran membuat Masayu Anastasia tak bisa lepas dari syuting. Ia merasa syuting sudah menjadi bagian dari hidupnya saat ini.

Masayu kini siap untuk kembali ke layar kaca menjalani syuting stripping demi sinetron baru MNC Pictures, Mia Ikan Mas.

"Kalau buat gue sekarang kayak syuting sinetron itu udah part of my life, lebih ke hobi sih. Karena gue kan udah 17 tahun di dunia ini, jadi this is my life," kata Masayu saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (17/4/3017).

Syuting stripping yang terkadang menyita waktu pun tidak dianggap sebagai sebuah halangan. Ibu satu anak ini menganggap bahwa itu sudah menjadi konsekuensi yang harus dijalani.

"Alhamdulillah enggak menyita waktu, memang sudah konsekuensinya. Kalau enggak syuting juga suka kangen syuting. Untuk sekarang semuanya harus dinikmatin sih. Sesuatu yang dikerjakan tanpa hati dan menikmati pasti akan berakhir tidak enak," lanjutnya.

Mia Ikan Mas akan tayang setiap hari di MNCTV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 WIB. Dalam sinetron ini, ia akan beradu akting dengan Marsha Aurelia, Lian Firman, Dede Sunandar dan masih banyak lagi.