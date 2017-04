Wow, Penonton Coachella 2017 Diajak Lady Gaga Ikut Syuting Film Barunya

LOS ANGELES – Setelah sempat tertunda, Lady Gaga akhirnya memulai proses produksi film terbarunya, yang berjudul A Star is Born, di festival Coachella 2017. Menariknya, ia turut mengajak para penggemar di acara tersebut untuk ikut proses syuting.

Dalam film tersebut, sang Mother Monster akan beradu akting dengan lawan mainnya yang sekaligus menjadi sutradara Bradley Cooper. Proses syuting akan berlangsung pada 18-19 April 2017 selama Lady Gaga manggung di Coachella.

“Jadilah penonton dalam adegan film Bradley Cooper dan Lady Gaga di panggung Coachella yang sebenarnya. Bantu untuk bersorak dan bertepuk tangan pada penampilan mereka di kamera. Adegan untuk hari ini akan menampilkan konser musik Country Western. Bagi seluruhnya yang dapat hadir harus mengenakan denim Anda yang paling nyaman & sepatu bot. Tunjukkan dukungan Anda!,” tulis sebuah pengumuman di aplikasi telepon Coachella.

Dalam pengumuman tersebut, penonton juga diajak untuk berpartisipasi dengan cara membeli tiket seharga 10 Dolar AS dimana seluruh hasil penjualannya akan diserahkan secara langsung ke yayasan sosial milik Gaga, yakni Born This Way Foundation.

Berdasarkan informasi tersebut, para peserta terdaftar harus berusia 18 tahun atau lebih dan telah sesuai dengan persyaratan lainnya serta telah mengikuti cara mendaftar yang telah diberitahukan oleh Warner Bros lewat akun official Twitter mereka.

Dilansir Sindonews dari Aceshowbiz, Selasa (18/4/2017), A Star Is Born adalah film musik yang diadaptasi dari film William Wellman pada 1937 dengan judul yang sama. Gaga akan memerankan karakter seorang penyanyi yang memiliki cita-cita, sementara Cooper akan berperan sebagai rocker yang lebih tua dan dicintai oleh Gaga.

Dalam kisah itu, rocker tersebut membantu sang penyanyi untuk memulai kariernya dimana dia sendiri harus mengalami keterpurukan. Cooper juga berperan sebagai produser bersama Billy Gerber, Todd Phillips, Lynette Howell Tayor dan Jon Peters dengan Basil Iwanyk sebagai produser eksekutif.